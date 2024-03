Do virtuálního náborového střediska armády se za půlrok registrovalo přes 8670 lidí

Do virtuálního náborového střediska české armády se za první půlrok od spuštění zaregistrovalo 8675 zájemců. Téměř polovina z nich má zájem o kariéru vojáka z povolání, přes 1500 je zájemců o vstup do aktivních záloh. Ministerstvo obrany o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. Počty zájemců však neodpovídají počtu lidí, kteří náborem úspěšně prošli. Virtuální náborové středisko ministerstvo spustilo loni v září, má především zjednodušit proces pro zájemce i rekrutační pracovníky a přiblížit armádu lidem. "Naším cílem bylo zatraktivnit a zpříjemnit proces pro potenciální uchazeče. Před spuštěním projektu se s armádou on-line komunikovat prakticky nedalo, byli jsme si vědomi, že tu podobný nástroj chybí. Díky virtuálnímu náborovému středisku nejenže odpadá řada starostí s papírovou administrativou, ale celá cesta z civilu do uniformy je podstatně rychlejší," uvedla Iva Bednářová z Agentury personalistiky Armády ČR. Středisko je podle ní komplexním informačním centrem, kde uchazeči najdou všechny informace přehledně a na jednom místě.