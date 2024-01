Dobíjecí stanice v Česku rostou stále rychleji, přibývá i elektroaut

Během loňského roku vzniklo v ČR několik stovek nových dobíjecích stanic pro elektromobily. I spotřeba energie a počet dobíjení za posledních 12 měsíců zaznamenal nárůst o více než 10 procent. Ke konci roku bylo v ČR registrovaných 2400 dobíjecích stanic. Jejich počet by měl stoupnout i letos a to především díky trendu nových ultrarychlých stojanů pro dobíjení. Navyšování počtu dobíjecích stanic souvisí i s postupným růstem zájmu o elektroauta. Elektrických vozů bylo v Česku loni registrováno kolem 22.000. To je o 6640 více než v roce předtím. Velké popularitě se těší i hybridní vozy, kterých je na českých silnicích už několik desítek tisíc.

Největšími provozovateli dobíjecích stanic jsou velké energetické společnosti. Polostátní společnost ČEZ například loni zprovoznila 144 nových dobíjecích bodů, celkem má ve své síti už přes šest stovek stojanů. Během minulého roku u nich proběhlo přes 280.000 dobití. I přes to tvoří počet dobíjecích stanic v Česku jen zlomek evropského celku. Tomu vévodí Německo a Nizozemsko. Podle odborníků je však síť pro domácí provoz prozatím dostačující.