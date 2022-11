Dočasná ochrana se asi prodlouží o rok do konce března 2024

Uprchlíci z Ukrajiny před ruskou vojenskou agresí asi dostanou možnost prodloužit si dočasnou ochranu v Česku do konce března 2024. Novelu schválila vláda, nyní ji posoudí Parlament, řekl dnes novinářům vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Dočasná ochrana má podle nynějších předpisů trvat maximálně do konce března příštího roku, podle vnitra však dosavadní stav válečného konfliktu nenasvědčuje tomu, že by v blízké době byl možný návrat uprchlíků do jejich domovů.

Dočasná ochrana držitelům umožňuje přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce. Úřadům prodloužení ochrany podle Rakušana umožní také zjistit, kolik uprchlíků se na území Česka stále nachází.

Ministerstvo chce podle návrhu proces prodlužování dočasné ochrany kvůli značnému počtu Ukrajinců rozložit do dvou etap. Cizinci se budou muset do konce března elektronicky registrovat, obdrží termín a do konce září příštího roku se budou muset dostavit osobně. Kdo tak neučiní, tomu dočasné vízum zanikne a bude muset žádat o nové.