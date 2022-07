Dočasnou ochranu v Česku už má skoro 400 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Vyplývá to z údajů ministerstva vnitra. Ve středu dostalo speciální vízum přes tisíc Ukrajinců prchajících před válkou, to je zhruba o 170 míň než před týdnem. Víza dočasné ochrany umožňují majitelům pobývat v zemi až rok a otevírají jim přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání nebo na pracovní trh. Přesný počet ukrajinských uprchlíků, kteří pobývají v ČR, není znám. Část z nich totiž odjíždí do jiných zemí nebo se vrací na Ukrajinu. V červnu úřady odhadovaly, že v Česku zůstává až 300 tisíc běženců.