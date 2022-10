Dočasnou ochranu v Česku za poslední týden získalo přes 3150 Ukrajinců

Dočasnou ochranu v Česku za uplynulý týden získalo 3152 uprchlíků před válkou na Ukrajině, je to o 665 vydaných víz méně než předchozí týden. Za sedm měsíců od počátku rusko-ukrajinské války stát udělil 438.944 dočasných víz. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo ministerstvo vnitra na twitteru. Víza jejich držitelům umožňují přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce. Přesný počet ukrajinských běženců pobývajících aktuálně v Česku není známý. Více by měl naznačit počet dětských utečenců zapsaných ve školách. To se podle ministerstva školství vyjasní v první polovině listopadu.