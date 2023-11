Dodáme Kyjevu další zbraně, bojuje i za nás, shodli se Vystrčil a Pekarová

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová a předseda Senátu Miloš Vystrčil dnes ráno dorazili do Kyjeva, kde se společně s šéfy parlamentů dalších evropských zemí setkají s prezidentem Volodymyrem Zelenským a předsedou ukrajinského zákonodárného sboru Ruslanem Stefančukem. Kvůli leteckému poplachu čeští politici rovnou z vlakového nádraží zamířili na několik desítek minut do hotelového krytu. Poté jako první bod oficiálního programu zapálili svíčky u památníku obětí ukrajinského hladomoru z let 1932 až 1933.

Kyjev krátce před příjezdem české parlamentní delegace zažil nebývale intenzivní ruský dronový útok, při němž protivzdušná obrana podle ukrajinské armády zlikvidovala desítky dronů. Podle starosty ukrajinské metropole Vitalije Klička při útoku utrpělo zranění několik lidí včetně jedenáctiletého dítěte. Zasaženo bylo několik budov, jedna ve čtvrti nedaleko nádraží, na které čeští politici dorazili.

Jednodenní návštěva je načasována na termín, kdy si Ukrajina připomíná oběti hladomoru, který vyvrcholil před 90 lety. Podle historiků při něm zemřelo až několik milionů Ukrajinců. Obě komory českého parlamentu loni označily tento hladomor za genocidu vyvolanou sovětským stalinským režimem. Předsedové obou komor českého parlamentu přijeli do ukrajinské metropole v době, kdy se vedení země snaží přesvědčit Evropskou unii, aby do konce roku oficiálně zahájila rozhovory o ukrajinském vstupu do evropského bloku. Čeští politici to podporují, unie ale v této otázce není jednotná.