Dodavatele plynu loni v Česku změnilo rekordní množství zákazníků

Dodavatele plynu loni změnilo přes 380 tisíc zákazníků. Je to skoro dvakrát tolik co o rok dřív. Vyplývá to z dat Operátora trhu s elektřinou. Největší počet změn operátor zaznamenal v listopadu, kdy k novému dodavateli přešlo přes 110 tisíc odběratelů. Za rekordní počet může i konec některých dodavatelů energií včetně společnosti Bohemia Energy. Ta oznámila ukončení dodávek v polovině října, plyn přes ni odebíralo přibližně 190 tisíc míst.