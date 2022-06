"Dokud mě budou hlasivky fungovat a bude o mě zájem, ještě o mě uslyšíte!" Helena Vondráčková slaví životní jubileum

Paní Vondráčková, setkáváme se ve studiu RPI krátce před vašimi narozeninami. Jako zpěvačka je nemůžete oslavit jinak než zpěvem a koncerty. Co plánujete ve svém jubilejním roce?

Helena Vondráčková | Foto: soukromý archiv Heleny Vondráčkové

"Plánuji hodně koncertů, už teď jich máme nasmlouvaných kolem třiceti. Potom mi k jubileu vychází, vlastně už minulý týden vyšla knížka, kterou napsal Petr Macek a jmenuje se Každá trampota má svou mez. Vyšla už před pár lety, ale chyběla tam poslední dekáda a tou je kniha obohacená. Je tam přidáno spousta zajímavých exkluzivních fotografií s kolegy, se kterými jsem pracovala.

Helena Vondráčková, Václav Neckář, Marta Kubišová | Foto: Joost Evers / Anefo, Nationaal Archief, CC BY-SA 3.0

Firma Universal vydává moje trojalbum, které je tentokrát složeno z písniček o lásce, těch jsem nazpívala opravdu hodně. Takže nám to bez problémů dalo 3 CD a ještě by se uživily dvě další. Celé se to bude jmenovat Nejkrásnější na světě je láska. Takže je to láska, láska, láska. Kromě mých sólových věcí, tam budou písničky s mými kolegy, jako je Karel Gott, Waldemar Matuška, Bára Basiková, Lucie Bílá, Michal David, Richard Müller. Spousta oblíbenců. Těším se na to. Jsou tam vybrány písně, které nikdy na žádném nosiči nevyšly."

Jak je to s koncerty které chystáte v rámci turné v tomto roce? Zpíváte tam nové písničky, třeba z vaší nové desky Tvrdohlavá nebo fanoušci vyžadují i staré hity?

"Bez starých hitů by se to vůbec neobešlo. Mám tam i písničky z šedesátých a sedmdesátých let, které slaví obrovské úspěchy. To jsou písně melodické s krásnými texty, to publikum hodně baví. Celý koncert je taková retrospektiva, takže procházím všemi léty, ve kterých jsem měla veliké hity. Jde to až do dnešní doby a uvádím tam písně z mého posledního alba Tvrdohlavá."

"Dokonce ještě i stepuji, takže tam připravujeme číslo s Tomášem Slavíčkem, což je báječný stepař a tanečník, který si nedávnou přivezl několik ocenění světového kalibru. Učí i malé děti a je to velmi šikovný chlapec. Mám tam také hosty. Při běžných koncertech mimo Prahu se mnou vystupuje mladá, talentovaná, muzikálová zpěvačka Mariana Poljaková. V Lucerně se mnou bude vystupovat Bohuš Matuš, Monika Absolonová a Tomáš Slavíček. Takže se moc těším."

Vy jste řekla slovo retrospektiva a jednotlivá období vaší kariéry. Když se ohlédnete vzpomínáte na některé z těchto období obzvlášť ráda?

Helena Vondráčková | Foto: Lenka Hatašová, soukromý archiv Heleny Vondráčkové

"Já vzpomínám na každé období ráda. Vždycky tam bylo něco zajímavého. Nemohu říct, tohle bylo úplně nejlepší. Ráda vzpomínám na čas v divadle Rokoko. To byly moje úplné začátky, potkávání a poznávání se s kolegy a tenkrát už hvězdami jako byl Walda Matuška nebo paní Pilarová. To byla plejáda umělců paní Simonová, Pepíček Zíma. Pak období Golden Kids. To bylo velmi krásné, byli jsme mladí, rozpustilí, roztomilé děti. Ale i další roky, v osmdesátých jsem hodně cestovala po světě, vystupovala na různých světových festivalech, začala točit i filmy.

První film mě potkal ještě v 60-tých letech to byla Šíleně smutná princezna. To je fenomén a děti dodnes vědí, co to je. Dokonce jsem nadabovala i jednu krásnou Disneyovu pohádku, která se jmenuje Na vlásku. A těší mě, že malé děti a mrňouskové pohádku znají. A já pokračuji, točím nové písničky, desky a zatím mě to pořád baví. Nemůžu říct, že do penze daleko, nicméně, jedeme dál a dokud mě budou hlasivky fungovat a dokud o mě bude zájem tak o mě ještě uslyšíte."