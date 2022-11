Dokument o Kocábovi mapuje jeho hudební i občanský život

Do českých kin přijde 10. listopadu dokumentární film Olgy Sommerové o muzikantovi a bývalém politikovi Michaelu Kocábovi. V napjaté době ovlivněné nejen válečným konfliktem na Ukrajině a nadcházející volbou příštího českého prezidenta připomíná období přechodu českých zemí od totality ke svobodě, jehož byl Kocáb významným aktérem. Film Michael Kocáb - Rocker versus politik dnes jeho protagonista a režisérka s kameramankou Olgou Malířovou Špátovou představili novinářům.

"Strašně si vážím toho, že to (film) Olga udělala, nikdy by mě to nenapadlo. Ale když jsem nabídku dostal, komu by to nezalichotilo. Jsem za to oběma dámám vděčný," řekl po projekci Kocáb. Uvedl, že film je pohledem režisérky na něj. Člověk by sám sebe neměl hodnotit, míní hudebník, který nadále zůstává výrazným občanským aktivistou.

Skladatel, zpěvák, občanský aktivista, politik a podnikatel Kocáb celý život tvoří jako skladatel rockové, filmové a vážné hudby. Ještě v době studií v roce 1977 založil kultovní rockovou skupinu Pražský výběr. Kocáb byl mimo jiné ministrem pro lidská práva a národnostní menšiny a na počátku 90. let jedním z iniciátorů odchodu sovětských vojsk z území bývalého Československa.