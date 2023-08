Domácnosti i firmy si v pololetí pořídily 40.000 tepelných čerpadel, meziročně o 60 procent víc

České domácnosti a firmy si za první pololetí letošního roku pořídily zhruba 40.000 kusů tepelných čerpadel. Meziročně jde o nárůst o 60 procent. Nejvíce bylo instalováno zařízení vzduch-voda, která tvoří přibližně 97 procent celého trhu. Vyplývá to ze statistik ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a Komory obnovitelných zdrojů energie, podle níž bude poptávka dál stoupat. Poptávka po tepelných čerpadlech roste každým rokem, výrazně však vzrostla až od loňska. Tehdy za celý rok bylo v Česku instalováno přes 60.000 zařízení, což bylo meziročně dvakrát více. Současný boom tepelných čerpadel potvrzují statistiky žádostí o dotaci na instalaci, jejich počet v pololetí meziročně vzrostl o desetinu. Od roku 2010 bylo na tuzemský trh dodáno 265.000 tepelných čerpadel, velká část z nich tak přibyla v posledních dvou letech.

Počet instalovaných tepelných čerpadel by přitom podle odhadů odborníků měl dál růst. Unijní plán REPower EU počítá s až 60 miliony namontovanými zařízeními v EU do roku 2030. Pro srovnání, v roce 2022 jich byly nainstalovány tři miliony. Podle Komory obnovitelných zdrojů energie by v roce 2030 v České republice mohlo být nainstalováno přes milion zařízení.