Domácnosti by omezení dodávek plynu postihlo jako poslední

Pokud přestane proudit plyn z Ruska do Evropy, domácnosti jsou až v poslední řadě opatření ke snížení spotřeby této suroviny. Lidem by dodávky omezeny být neměly. V diskuzním pořadu televize CNN Prima News to uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Bývalý ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) vládu kritizoval za to, že nenakoupila plánované zásoby plynu do hmotných rezerv, Kupka argumentoval vysokou cenou. Podle Kupky jsou nyní v zásobnících obchodníků zásoby plynu zhruba na 30 dní, v závislosti na počasí. Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) v České televizi uvedl, že společnost Net4Gas připravuje napojení Česka na rakouskou plynovou soustavu. Hotové má být do roku 2028.