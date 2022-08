Dominik Chabr z Česka vyhrál mezinárodní soutěž Man of the Year na Bali

Vítězem mezinárodní soutěže Man of the Year (Muž roku) na indonéském ostrově Bali se dnes stal osmadvacetiletý Čech Dominik Chabr. ČTK to sdělil pořadatel české soutěže Muž roku David Novotný. Právě z tuzemského klání, ve kterém loni skončil třetí, se Chabr do Indonésie kvalifikoval. Druhý za ním se dnes umístil reprezentant Vietnamu, třetí byl zástupce Ukrajiny.

Soutěžící se předvedli při různých módních přehlídkách, prezentovali národní kroj, součástí hodnocení byl i rozhovor nebo představení. Chabrův národní kroj připravila návrhářka Anna Tejklová, zdobily ho národní znaky a také drahé kameny. Finále letošního ročníku českého Muže roku se uskuteční již v pátek v Náchodě.