Dopravce Smartwings v listopadu otevře novou přímou linku z Prahy do Káhiry

Český letecký dopravce Smartwings od 1. listopadu zahájí provoz přímé linky mezi Prahou a Káhirou. Nabídne dva lety týdně. Společnost Smartwings to dnes uvedla v tiskové zprávě. Cena jednosměrné letenky bude začínat na 5200 korunách, uvedla mluvčí dopravce Vladimíra Dufková. Naposledy létaly mezi Prahou a hlavním městem Egypta ČSA, spojení ukončily v roce 2011. Z Prahy létají Smartwings také do egyptské Hurghady a Marsa Alam.

V zimním letovém řádu nabídnou Smartwings z českých letišť přímá spojení do více než 20 destinací. Z Prahy například do Dubaje, Španělska, na Kanárské ostrovy či nově do turecké Antalye. Skupina Smartwings Group bude v zimním letovém řádu provozovat lety z České republiky, Polska, Německa, Slovenska a Maďarska.