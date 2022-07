Dopravní policie má vozidlo ferrari, kvůli boji s ilegálními závody

Dopravní policie začíná využívat vozidlo Ferrari F142-458 Italia, sloužit má především při boji s mezinárodními ilegálními závody. V tiskové zprávě to uvedl policejní mluvčí Jakub Vinčálek. Vozidlo policie zajistila jako majetek pocházející z trestné činnosti, náklady spojené s úpravami vozidla pro potřeby policie vyšly na 300.000 korun. Ferrari bylo deset let uskladněno, jeho zprovoznění stálo 130.000 korun. "Vozidlo bude sloužit na celorepublikovém útvaru a počítáme s jeho nasazením proti těm nejagresivnějším pirátům českých silnic. Jeho potenciál můžeme využít i při pronásledování odcizených vozidel, která přes naše území projíždějí do sousedních zemí. Škála úkolů, které vozidlo bude plnit, je skutečně široká," uvedl šéf dopravní policie Jiří Zlý.

V roce 2019 policie registrovala asi 30 nelegálních závodů, které měly trasu i přes území České republiky. "V těchto případech se jedná o obdobná vozidla s extrémním výkonem, kterým nemohou plně konkurovat běžná hlídková vozidla," doplnil Vinčálek. Vozidlo je podle něj jedním z mnoha, které jsou každý rok zajištěny jako majetek pocházející z trestné činnosti. Ferrari ale podle něj není nejhodnotnějším vozidlem, které bylo zajištěno.