Dosažení pětiprocentní úspory elektřiny ve špičce nebude obtížné, míní analytici

Pětiprocentní úspora elektřiny v období spotřební špičky, kterou by měly státy EU včetně Česka začít plnit od prosince, je při současných opatřeních reálná, a to i bez výraznějších omezení v komfortu lidí. Dosažení úspory by mohla ohrozit pouze mrazivá zima. Tvrdí to analytici oslovení ČTK. Podle nich se úspory ve spotřebě energií projevují už nyní.

Povinné omezení spotřeby elektřiny v částech dne s nejvyšší spotřebou, které EU přijala ve snaze minimalizovat využívání drahé výroby z plynu, začne platit od čtvrtka. Státy EU by měly od začátku prosince do konce března snížit o pět procent spotřebu elektřiny ve špičce.

"Energetické úspory jsou každodenní realitou mnoha domácností i firem. Pětiprocentní úspora v době spotřební špičky je reálná a její dosažení by nemělo být příliš obtížné," myslí si analytik společnosti XTB Jiří Tyleček. Poukázal přitom na data společnosti Amper Meteo, podle nichž se už v říjnu snížila meziroční spotřeba elektřiny o 7,1 procenta, přičemž po očištění vlivu o počasí byla úspora 6,2 procenta.