Dosluhující prezident Miloš Zeman zahájí dvoudenní návštěvu Slovenska

Prezident Miloš Zeman dnes zahájí návštěvu Slovenska, kam zavítá naposledy ve funkci hlavy státu. Ve Vysokých Tatrách Zeman setrvá do středy, kdy se vrátí do vlasti. Dnes vpodvečer se český prezident s chotí sejdou na večeři se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou a s jejím partnerem. Oficiální jednání Zemana a Čaputové je pak naplánováno na úterní dopoledne. Zeman během své návštěvy Slovenska bude pobývat v známé turistické lokalitě Štrbské Pleso, kam zavítal už v roce 2018 při své první zahraniční cestě ve druhém prezidentském mandátu. Podle informací ČTK by se Zeman během své nadcházející návštěvy Slovenska měl ve Vysokých Tatrách sejít také s dalšími současnými a bývalými politiky Slovenska. Vrcholní politici Česka i Slovenska v minulosti založili tradici, že jejich první a poslední zahraniční cesta ve funkci vede do druhé ze zemí bývalého Československa. Zemana v prezidentském úřadu v březnu vystřídá Petr Pavel, který už řekl, že na první zahraniční cestu chce jet rovněž na Slovensko.