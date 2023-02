Dosluhující prezident Miloš Zeman zahájil dvoudenní návštěvu Slovenska

Prezident Miloš Zeman v pondělí zahájil návštěvu Slovenska, kam přijíždí naposledy ve funkci hlavy státu. Ve Vysokých Tatrách Zeman setrvá do středy, kdy se vrátí do vlasti. Čeká jej večeře s prezidentkou a jejím partnerem. Oficiální jednání Zemana a Čaputové je pak naplánováno na úterní dopoledne. Zeman během své návštěvy Slovenska bude pobývat v známé turistické lokalitě Štrbské Pleso, kam zavítal už v roce 2018 při své první zahraniční cestě ve druhém prezidentském mandátu. Bběhem své návštěvy Slovenska by se měl dosluhující český prezident ve Vysokých Tatrách sejít také s dalšími současnými a bývalými politiky Slovenska. Vrcholní politici Česka i Slovenska v minulosti založili tradici, že jejich první a poslední zahraniční cesta ve funkci vede do druhé ze zemí bývalého Československa. Zemana v prezidentském úřadu v březnu vystřídá Petr Pavel, který už řekl, že na první zahraniční cestu chce jet rovněž na Slovensko.

Miloš Zeman se v posledních týdnech loučí s politickými protějšky. Letos už navštívil Srbsko, sešel se také s polským prezidentem Andrzejem Dudou.