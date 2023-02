Dovoz ojetých osobních aut do Česka v lednu klesl

Dovoz ojetých osobních aut do Česka v lednu meziročně klesl o 13,5 procenta na 11.599 vozů. S výjimkou covidového roku 2021 bylo dovozy v tomto měsíci nejnižší za posledních šest let. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Průměrné stáří dovezených vozů je 11,1 roku, což je o půl roku více než ve stejném období loni. Podíl vozidel starších deseti let je 53,7 procenta, což je o 1,5 procentního bodu více než loni. Z toho vozů starších 15 let je 25,4 procenta, tedy o dva body meziročně více. Nejvíce dováženou značkou byla Škoda s 2589 importovanými ojetinami, druhý skončil Volkswagen s 2203 vozy a třetí Ford s 890 vozy. Na dalších místech jsou tradičně prémiové německé značky BMW, Mercedes a Audi. Ve stejném období si Češi dovezli jeden ojetý Rolls-Royce, tři Ferrari, dvě Lamborghini a 13 trabantů.