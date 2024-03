Dovoz ojetých osobních aut do ČR za leden a únor meziročně klesl o 4,2 procenta

Dovoz ojetých osobních aut do Česka za leden a únor meziročně klesl o 4,2 procenta na 23.375 vozů. Jejich průměrné stáří se proti loňsku snížilo o 1,2 roku na 10,3 roku. Podíl vozidel starších deseti let klesl o téměř tři procentní body na 48,5 procenta. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Nejvíce dováženou značkou byla podle něj nadále domácí Škoda, následuje Volkswagen a třetí byl s odstupem Ford. Češi si za první dva měsíce dovezli také 12 ojetých Ferrari, 11 Lamborghini, dva Rolls-Royce nebo jeden McLaren. "Přestože se prodeje ojetých vozů na tuzemském trhu postupně zvyšují, zatím se to v růstu počtu dovážených ojetin nepromítlo. Je to logický důsledek klesajícího kurzu koruny vůči euru, který od začátku roku dosáhl nejvyšší úrovně právě během února," uvedla generální ředitelka a předsedkyně představenstva Aures Holdings Karolína Topolová. Individuální import ojetin se tak podle ní nyní nevyplatí.