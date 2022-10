Dráhy začaly testovat technologie pro zajištění mobilního signálu ve vlacích

České dráhy začaly spolu s ČD Telematikou testovat technologii pro zajištění mobilního signálu ve vlacích během jízdy. Tzv. opakovač bude v šestiměsíčním pilotním provozu umístěný v jednotce railjet. Na instalaci opakovačů získají železniční dopravci zhruba 300 milionů korun z Národního plánu obnovy. Na jednu soupravu je potřeba investice 2,5 milionu Kč. Uvedli to zástupci společnosti na tiskové konferenci. Jednotku railjet vybavenou opakovačem mobilního signálu budou České dráhy nasazovat na vytížené dálkové lince Ex3 z Prahy přes Brno a Břeclav dále do Vídně a Grazu. Soupravu s instalovaným opakovačem poznají cestující díky informačním plakátům uvnitř vozu. Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) je chybějící mobilní signál ve vlacích na hlavních tratích a koridorech jednou z překážek, proč vlaky nevyužívají. Po zkušebním provozu chtějí ČD v případě zajištění financování zahájit sériovou zástavbu opakovačů do dalších ucelených jednotek dálkové dopravy. "Po Německu a Rakousku tak budeme třetí zemí ve střední Evropě, kde se stane dobrá dostupnost mobilního signálu pro telefonování a přenos dat uvnitř vlaků samozřejmostí," dodal generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.