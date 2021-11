Drážní inspekce žádá veřejnost o fotografie kabiny lanovky na Ještěd od září

Drážní inspekce žádá veřejnost o pomoc při šetření nedělního pádu kabiny visuté lanové dráhy na Ještěd, při kterém zahynul šestatřicetiletý průvodčí. Zájem má o fotografie kabin zvenčí od letošního 1. září. Inspekce výzvu zveřejnila na svém webu. Inspekce má zájem zejména o fotografie uchycení kabin k tažnému lanu, závěsů, běhounů, vodicích kladek, lan samotných.

Kabina visuté lanové dráhy spadla zhruba z třicetimetrové výšky v neděli odpoledne při cestě z horní stanice do dolní. Podle provozovatele lanovky, což jsou České dráhy, bylo bezprostřední příčinou nehody pravděpodobně prasknutí tažného lana. Pád kabiny nepřežil její průvodčí, cestující uvnitř nebyli žádní. V kabině, která jela v opačném směru, tedy směrem nahoru, cestovalo 14 lidí včetně průvodčího. Nikomu z nich se nic nestalo. Kabina zůstala viset na nosném laně, neboť se průvodčímu podařilo aktivovat záchrannou brzdu a zastavit tak kabinu, jež po přetržení tažného lana prudce sjížděla zpátky k dolní stanici. Policie událost vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti se sazbou od dvou do osmi let. Tragickým pádem se zabývají také inspektoři Drážní inspekce, která očekává, že vyšetřování potrvá přes půl roku. Drážní úřad po pádu kabiny lanovky přijal mimořádná opatření.