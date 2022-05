Dřevo je nejdražší za dvacet let. Podle lesníků ceny dál porostou

Češi se předzásobují palivovým dříví, a to i teď ke konci topné sezóny. Obávají se totiž dalšího zdražování. Jenže právě vysoká poptávka žene ceny dřeva nahoru. Aktuálně je nejdražší za posledních dvacet let - a to nejenom to palivové, ale i dříví určené pro průmyslu nebo stavebnictví. Podle mluvčí Lesů České republiky Evy Jouklové za to může nejenom velká poptávka, ale i dražší sazenice a osivo. „Cena roste i kvůli aktuálnímu růstu cen energii a zatím se nedá její pokles očekávat,“ uvedla. Zásoby dříví se podle ní zmenšují a nejhorší je situace u jedle, modřínu nebo u topolu.