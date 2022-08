Drony objevily v Českém Švýcarsku šest míst se zvýšenou teplotou

Drony opět našly v Českém Švýcarsku šest míst se zvýšenou teplotou u Pravčické brány, Gabrieliny stezky a Borového dolu. Místa prolévají hasiči vodou. Na twitteru o tom dnes ráno informoval Lukáš Marvan. Noc podle něj byla klidná.

Poslední hašené území si správa národního parku, kde se 24. července rozhořel nejrozsáhlejší lesní požár v České republice, převzala v pátek odpoledne. Hasiči už od počátku minulého týdne postupně opouštěli České Švýcarsku, vystřídalo se jich tam zhruba 6000. Předané oblasti hlídají dobrovolní hasiči, které si zajistila správa.

Od sobotního rána se mohou do evakuované obce Hřensko a jejích částí Mezná a Mezní Louky vracet místní, nutná je ale povolenka. V oblasti Mezná a Mezní Louka je asi 80 domů, dvě třetiny z nich obývají chalupáři. Turisté se do osad a západní části parku nedostanou, ministerstvo životního prostředí prodloužilo v pátek omezení vstupu do národního parku České Švýcarsko až do konce prázdnin.