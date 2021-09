Důchodci si od nového roku polepší o minimálně 650 korun

Od ledna by si všichni důchodci měli přilepšit o minimálně 650 korun. Uvedlo to ministerstvo práce a sociálních věcí. Průměrná penze by tak měla vzrůst o 805 korun. To je 300 korun nad zákonnou valorizaci. Podle ministerstva bude další navýšení záviset na odpracované době a výši odvodů. Resort přitom původně počítal s menším růstem penzí. Server E15.cz dříve uvedl, že na dodatečné navýšení důchodů nad valorizaci bude v rozpočtu potřeba přes 10 a půl miliardy korun.