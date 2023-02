Důchody se od června kvůli inflaci mimořádně zvýší, růst se ale zmírní

Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody se od června kvůli inflaci znovu zvýší. Starobní penze by mohla vzrůst v průměru o 750 korun. Všichni penzisté a penzistky by podle plánu vlády měli dostat 400 korun a k tomu by se jim měla zvednout procentní část penze o 2,3 procenta. Dohodla se na tom vláda. Po jejím jednání to na tiskové konferenci řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Kabinet chce upravit kvůli vysokým výdajům valorizační vzorec. Důchody by se tak měly zvýšit méně, než teď nařizuje zákon. Změny legislativy musí ještě schválit Parlament a podepsat prezident. Politici opozičního hnutí ANO označili zamýšlený mírnější růst penzí za drzost.