Důchody v příštích letech porostou vždy minimálně o inflaci a třetinu reálných mezd. Návrhy změn představil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU ČSL. Mimořádné valorizace, díky nimž rostly důchody v uplynulých měsících, nahradí příspěvek k důchodu, který se bude dávat do penze automaticky. Resort také plánuje zpřísnění podmínek pro předčasné důchody. Nově do nich bude možné odejít 3 roky před řádným začátkem penze. Doteď to bylo 5 let. A vláda zvažuje také zavést u předčasných důchodů povinost 40 odpracovaných let.

O prosazení změn ve Sněmovně jedná Jurečka s opozicí. Kroky podle Jurečky vyžaduje dlouhodobost a udržitelnost důchodového systému. Kdyby měl fungovat v současné podobě, mohl by důchodový deficit za několik desetiletí činit přes pět procent hrubého domácího produktu, což představuje 300 miliard ročně, uvedl. Změny v celém důchodovém systému představí vláda v květnu.