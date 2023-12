Dům v Hostouni, odkud je střelec z Prahy, už policie nehlídá, jsou u něj svíčky

Na dům v Hostouni na Kladensku, odkud je zřejmě pachatel tragické střelby v Praze na Filozofické fakultě UK, už policie nehlídá, je u něj několik svíček, zjistila na místě zpravodajka ČTK. Většina aut ze čtvrtečního policejního zásahu odjela v noci, dnes ráno naproti domu stálo jedno policejní auto a uvnitř byli policisté, kteří sledovali dění u domu.

V Hostouni se místní o případu většinou bavit nechtějí, shodují se, že je to velká tragédie. Starosta obce Martin Krátký ČTK ve čtvrtek řekl, že rodinu znal, byla bezproblémová. Potvrdil to i další zdroj ČTK, který znal otce střelce z Prahy. Pachatele střelby označil za tichého chlapce, ale blíže ho neznal. Před odjezdem do Prahy údajně zabil i svého otce, informaci zatím policie nepotvrdila.