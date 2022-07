Dům zahraniční spolupráce otevřel nové pobočky v Brně, Olomouci a Zlíně

V Brně, Olomouci a Zlíně se nově otevřely pobočky Domu zahraniční spolupráce (DZS), který funguje jako národní agentura pro mezinárodní programy ve vzdělávání a spravuje mimo jiné evropský stipendijní program Erasmus+. ČTK o tom informovala mluvčí organizace Radka Vavroušková. Dům zahraniční spolupráce je příspěvkovou organizací ministerstva školství se sídlem v Praze. Do budoucna podle Vavrouškové plánuje rozšíření i do dalších měst. "Otevření kanceláří v regionech je dalším logickým krokem ve snaze zapojit do mezinárodního vzdělávání co nejširší spektrum organizací i jednotlivců," uvedl ředitel DZS Michal Uhl. Organizace má podle něj ve všech krajích již několik let regionální konzultanty. "Nyní ve třech vybraných krajích posilujeme naše zastoupení personálně i fyzicky tak, abychom mohli intenzivněji komunikovat nabídku evropských vzdělávacích programů a dokázali lépe identifikovat specifické potřeby každého kraje," řekl.