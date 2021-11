Dušek: Bez očkovaní by na JIP leželo i tisíc lidí s covidem navíc

Nebýt vakcíny leželo by na nemocničních jednotkách intenzivní péče (JIP) s covidem-19 až o 1000 lidí víc. České televizi a ČTK to řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. V pondělí bylo pacientů na JIP 256, více než dvě třetiny z nich neočkovaní. Celkově v nemocnicích leželo přes 1800 lidí. Podle Duška bude hospitalizací ještě nejméně dva nebo tři týdny dál přibývat, počty se mohou i zdvojnásobit. Průměrně teď končí v nemocnicích 150 lidí denně, z toho 30 na JIP. Loňské úrovně až 9500 hospitalizovaných a ke 2000 na JIP v jednom dni ale podle Duška pravděpodobně už dosaženo nebude. "V podobném rozsahu je to extrémně nepravděpodobné. To už bychom teď viděli na daleko prudších nárůstech," řekl na dotaz ČTK.