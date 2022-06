Dva Češi čelí podezření z rabování ve válce na Ukrajině

Dva české doborovolníky prověřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu kvůli údajnému rabování na Ukrajině. Zjistil to server iRozhlas.cz. Za plenění v prostoru válečných operací jim hrozí osm až dvacet let vězení, nebo i výjimečný trest. Oba bojovníky prověřovala i ukrajinská policie, podle vyjádření jednoho z nich, který jakoukoliv vinu odmítá, je ale policisté propustili bez obvinění. Muži se pak dostali zpátky do Česka. Ukrajinské úřady nechtěly případ komentovat.