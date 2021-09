Dva čeští horolezci, kteří uvázli na hoře v Pákistánu, zahájili sestup

Dva čeští horolezci a jejich pákistánský kolega, kteří uvázli v 6900 metrech na hoře Rakapoši v Pákistánu, dnes dostali lana, vodu, potraviny a léky a zahájili sestup. ČTK o tom informoval novinář, který situaci sleduje na místě. Horolezci úspěšně zdolali 7788 metrů vysoký, velmi těžko dostupný vrchol Rakapoši v pátek, poté začali sestupovat do tábora. Večer ale poslali SMS zprávu svým blízkým, že se dostali do obtíží. Díky satelitním telefonům byli ale i nadále v kontaktu s rodinami a s úřady. V minulých dnech pátraly po horolezcích vrtulníky a v pondělí se jim podařilo skupinu lokalizovat. V nadmořské výšce 6900 metrů ale helikoptéry nedokážou přistát, a tak je potřeba, aby horolezci sestoupili alespoň do výšky 6000 metrů.