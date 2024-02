Dva kilometry od nejsevernějšího bodu Česka vznikla útulna pro turisty, další se chystají

Zhruba dva kilometry od nejsevernějšího bodu České republiky v katastru Lobendavy na Děčínsku nedávno Lesy ČR dokončily útulnu pro turisty. Další obdobné stavby státní podnik chystá. Přístřešek s pódiem slouží výletníkům, kteří si potřebují po dlouhé cestě odpočinout nebo se skrýt před nepřízní počasí. V dřevěném 'áčku' zastřešeném plechovými šablonami je stůl s lavicemi, vyspí se tam až čtyři lidé. ČTK to řekla mluvčí firmy Eva Jouklová. Na různých místech po celé republice by letos mělo vzniknout dalších 19 útulen, které budou v blízkosti dálkových tuzemských turistických tras, jako je Via Czechia nebo Stezka Českem. Druhá útulna se dokončuje pod Klínovcem, kde zbývá udělat střechu a dřevěné pódium na spaní, uvedla mluvčí.