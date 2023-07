Dvacátý ročník festivalu Colours of Ostrava byl podle pořadatelů nejdražší a nejdramatičtější

Největší náklady ale i obří zklamání přinesl dvacátý ročník festivalu Colours of Ostrava, který v industriálním areálu Dolních Vítkovic v noci na neděli skončil. Kvůli nemoci a porouchanému letadlu nedorazily dvě z hlavních hvězd britská zpěvačka Ellie Goulding a nigerijský zpěvák Burna Boy. "I když to byl ročník jubilejní, byl nejtěžší v celé historii. Pro pořadatele není nic horšího, než v den koncertu oznámit zrušení koncertu některé z hlavních hvězd. To hodně ovlivnilo naše pocity," řekla ředitelka přehlídky Zlata Holušová. Závěr s americkým rapperem Macklemorem ale zcela zaplněný prostor před hlavním pódiem podle ní nadchnul. "Takže konec dobrý, všechno dobré," řekla.