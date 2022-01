Dvě kola testování na školách odhalily téměř dva a půl tisíce případů nákazy

Dvě kola plošného testování na školách v minulém týdnu odhalily bezmála dva a půl tisíce případů nákazy koronavirem. Výsledky zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví. Z víc než milionu a půl testovaných bylo v pondělí 1 236 lidí pozitivních, ve čtvrtek to bylo o 49 případů méně. Největší zátěž byla v Praze a ve Středočeském kraji, kde se nejvíc šíří nakažlivější varianta korornaviru omikron. Ve školách se plošně testují všichni žáci a zaměstnanci - a to bez ohledu na to, jestli jsou očkovaní proti covidu-19 nebo nemoc v posledním půlroce prodělali. Od příštího týdne se testování bude opakovat jen jednou za týden.