Dvě výstavy v Českém domě v Bratislavy odstartovaly festival designu

Sklářské inovace z České republiky a kolekce soch sklářského designéra Jakuba Berdycha Karpelise jsou součástí dvou výstav, které začaly v Českém domě v Bratislavě. Obě akce, které potrvají do 20. ledna, zároveň odstartovaly bratislavský festival o současném designu, jež je letos zaměřen na téma křehkost.

Výstava Czech In mapuje technologické inovace v české sklářské výrobě. Kurátor Peter Nový z Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou projekt rozdělil do dvou částí. Jedna z nich pod názvem Origins připomíná tvorbu minulosti. Druhá část New Era zase přibližuje novinky posledních tří desetiletí.

Mezi vystavenými díly nechybí keltské korálky, český křišťál, ručně vyráběné vícebarevné skleněné kameny, přesně lisované technické komponenty pro osvětlovací aplikaci, ukázky skleněných uzávěrů a také pivní poháry.