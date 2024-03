Dvojice poslanců ODS navrhla zrušit zákon omezující prodej o svátcích

Dva poslanci ODS, Pavel Staněk a Jan Bureš, navrhují zrušit zákon z roku 2016, který zakazuje maloobchodní prodej o stanovených svátcích. Svůj návrh předložili ve Sněmovně. Zákon zakazuje prodejnám nad 200 metrů čtverečních prodávat na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října a 25. a 26. prosince. Na Štědrý den smějí mít obchody otevřeno do 12:00. Podle navrhovatelů takový zákaz zasahuje do svobody podnikání. Od jeho zrušení si slibují například příznivý dopad na podnikatele i státní rozpočet.

Ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) předložení návrhu překvapilo. "Já to musím jednoznačně odmítnout. KDU-ČSL nikdy pro toto ruku nezvedne," řekl ČTK Výborný. Nynější, podle něho minimalistickou verzi omezení, prosadili v minulosti i lidovečtí politici. "Za nás je to minimum, my bychom spíše byli ochotni uvažovat o nějakém rozšíření, ale v tuto chvíli nic takového nemáme v úmyslu," podotkl Výborný. Osobně soudí, že postup poslanců ODS nerespektuje koaliční smlouvu.