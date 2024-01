Dvořák na Balkáně jednal o integraci tamních zemí do EU

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) tento týden vyrazil do Bosny a Hercegoviny a do Kosova a to především kvůli podpoře snahy o užší integraci Evropské unie v oblasti. Po jednání s bosenskými představiteli uvedl, že se místní orgány snaží dělat určité reformy, aby mohla Bosna a Hercegovina zahájit vstupní rozhovory do organizace. Na konci února by měl Dvořák vyrazit do Rumunska a Černé Hory.

V Kosovu jednal Dvořák jak s představiteli vlády, tak i s opozicí. Podle něj má země zájem o vstup do EU i NATO, ale hlavní překážkou zůstává nevyřešený konflikt se Srbskem.