Dvořák: Priority ČR na příštích pět let v EU budou obrana a konkurenceschopnost

České hlavní priority na příštích pět let v Evropské unii budou obrana a konkurenceschopnost. Na studentském sympoziu na pražské škole Evropská to řekl ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). Dokument stanovující hlavní priority podle něj v dohledné době schválí vláda. Sympozium je jednou z akcí k výročí 20 let od vstupu do EU, Česko se stalo členem 1. května 2004. Česká vláda formuluje strategické cíle pro příštích pět let, každý resort si podle Dvořáka stanovil hlavní priority, na které se chce zaměřit. Téma bezpečnosti a obrany bude pro příštích pět let důležité nejen kvůli válce na Ukrajině, řekl Dvořák. Situace se podle něj nevyvíjí dobře a Evropě chybí výrobní kapacity obranného průmyslu. Za druhé důležité téma označil konkurenceschopnost, Evropská unie by měla podle něj snižovat byrokratickou zátěž a hledat rovnováhu tak, aby byly evropské firmy schopné konkurovat například čínským firmám.

Sympozium je jednou ze zhruba stovky akcí, které se letos k výročí konají. Jedním z vrcholů oslav bude 30. dubna mezinárodní konference na Pražském hradě, vystoupí na ní prezident Petr Pavel nebo německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Poslední dubnový den se bude konat také slavnostní koncert České filharmonie v Rudolfinu.