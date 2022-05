EGAP: Kvůli válce na Ukrajině by pro exportéry mohl vzniknout program záruk

Lépe se vyrovnat s dopady rusko-ukrajinského konfliktu by českým exportérům mohl pomoci program záruk, které by poskytoval stát prostřednictvím Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP). Fungovat by mohl na stejném principu jako dříve COVID plus vytvořený na podporu podnikatelů v důsledku pandemie koronaviru. Pro vznik nového programu by bylo ale třeba změnit zákon.

"Program, jak ho dělají Němci nebo Francouzi, je fakticky úplně stejný jako COVID plus. Máme na to připravené IT systémy, máme na to lidi, máme nachystané elektronické formuláře," uvedl generální ředitel EGAP Jan Procházka. Pokud by se vláda rozhodla pro spuštění programu, největší komplikaci by podle něj představovala zmíněná změna zákona.