EK navrhla označit Bosnu a Hercegovinu za kandidáta na členství v unii

Evropská komise dnes doporučila členským zemím Evropské unie udělit Bosně a Hercegovině status kandidáta pro přijetí do bloku. Při projevu k unijním diplomatům to oznámila předsedkyně komise Ursula von der Leyenová. Jde o další v řadě posunů v otázce rozšiřování unie, které přinesly poslední měsíce. Bosna a Hercegovina formálně o vstup do EU požádala ze začátku roku 2016, navazující procesy však podobně jako u dalších balkánských zemí postupovaly velmi pomalu.

EU v červnu oficiálně označila za kandidáty na členství Ukrajinu a Moldavsko, tedy dvě země, které o přijetí požádaly bezprostředně po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. V červenci pak sedmadvacítka po letech průtahů oficiálně spustila přístupové rozhovory s Albánií a Severní Makedonií. Druhá jmenovaná země byla v tu chvíli kandidátem na členství již 17 let.