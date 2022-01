EK potěšila české politiky návrhem zařazení jádra mezi čisté zdroje energie

Návrh Evropské komise (EK) zařadit jádro a zemní plyn mezi čisté zdroje energie je dobrý signál, je to jeden z klíčů k energetické soběstačnosti, uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Za zásadní zprávu návrh EK, o kterém dnes informoval list Financial Times, označil ministr průmyslu a obchodu v předchozí vládě Karel Havlíček (ANO). Česko k zařazení jádra a zemního plynu mezi zelené investice dlouhodobě vyzývalo.

"Zařazení jádra mezi čisté zdroje energie je jedním z klíčů k energetické soběstačnosti České republiky. Potřebují to naše domácnosti a potřebuje to i náš průmysl," uvedl Fiala. Jde podle něj o jednu z klíčových priorit nové vlády. "Navržený materiál je dobrý signál. Uděláme vše pro to, abychom pro Českou republiku tuto agendu dotáhli do úspěšného konce," dodal premiér. Jeho vyjádření ČTK poskytl mluvčí vlády Václav Smolka.

Podle Havlíčka "velkému vítězství Česka" předcházela náročná jednání zahájená v roce 2019. "Ke stvrzení návrhu chybí ještě souhlas většiny členských států EU a Evropského parlamentu. Pro Česko je to zásadní zpráva," napsal na twitteru.