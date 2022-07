EK uzavřela řízení o střetu zájmů s ČR. Nezákonná přidělení dotací budou řešit resorty

Evropská komise podle českého ministerstva pro místní rozvoj uzavřela řízení o střetu zájmů s Českou republikou. To trvalo asi 3 roky a zahrnovalo několik desítek zjištění. Část zůstala otevřená do března a května letošního roku. Ministerstvo na ně auditorům odeslalo odpovědi. Podle ministra Ivana Bartoše z Pirátské strany budou teď nezákonná přidělení dotací řešit jednotlivé resorty. Některé případy se mimo jiné týkají i bývalého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Nezákonné přidělení dotace zjistila EK například u společnosti Pekárna Zelená louka z koncernu Agrofert na toastovou linku, která nesplňovala kritéria inovace. Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo řízení o odnětí této podpory 100 milionů korun. Bartoš předpokládá, že i další dotace budou jednotlivé resorty vymáhat. Může to ovšem vést až k soudním řízením, uvedl.