Ekologičtí aktivisté zablokovali vchod koksovny v Ostravě

Desítky účastníků klimakempu hnutí Limity jsme my pronikly do areálu koksovny Svoboda v Ostravě-Přívoze. Chtějí tak upozornit na to, že koksovna podle nich dlouhodobě znečišťuje ovzduší a firma OKK Koksovny to přehlíží a bagatelizuje. Vyjádření společnosti zjišťujeme.

Podle organizátorů protestu jsou za branou koksovny desítky ekologických aktivistů. Mají na sobě bílé kombinézy, bubnovali a drželi transparenty s nápisy například "Za budoucnost bez uhlí" či "Zdanit bohaté". V tiskové zprávě hnutí Limity jsme my uvedlo, že kromě vchodu do areálu chtějí zablokovat nákladiště, odkud se koks odváží po železnici.

OKK Koksovny jsou největším výrobcem slévárenského koksu v Evropě.