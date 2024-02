Ekonom: Podíl ruského plynu dováženého do ČR v lednu činil 62 procent

Podíl ruského plynu na importu do České republiky v poslední době prudce vzrostl. Letos v lednu činil asi 62 procent, po většinu loňského roku byl téměř na nule. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ), uvedl dnes ekonom UniCredit Bank Jiří Pour. Podle něj ČR za ruský plyn v lednu zaplatila přes tři miliardy korun. Podíl plynu z Ruska začal stoupat loni na podzim. Ministerstvo průmyslu a obchodu zatím statistiky importu z Ruska na dotaz ČTK nekomentovalo. V minulosti činil podíl ruského plynu dováženého do Česka přes 97 procent. Po zahájení ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 se ovšem začal postupně snižovat. Předloni tak klesl na 77 procent a sestup pokračoval i loni. Od ledna do září podle Poura činil dvě procenta. Od října se dodávky začaly znovu zvyšovat. Podle Poura v listopadu loňského roku činily 26 procent, v prosinci 58 procent. V lednu pak nárůst ještě pokračoval. Podíl plynu, který do Česka teče přes Slovensko zřejmě z Ruska, tvořil na dodávkách do ČR od ledna do konce listopadu 3,8 procenta.