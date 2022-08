Ekonomika v Česku vzrostla ve druhém čtvrtletí meziročně o téměř 4 procenta

Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí vzrostla o 3,7 procenta. Oproti předchozímu čtvrtletí je to půl procentní nárůst. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Meziroční růst podle něj ovlivnilo hlavně to, že loni platila protikoronavirová opatření. Zároveň ho podpořily výdaje na tvorbu hrubého kapitálu. Pozitivně přispěly také výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí, které v mezičtvrtletním srovnání klesly o 4 desetiny procenta.