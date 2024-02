Ekonomové: Česká ekonomika se bude na předkrizovou úroveň vracet ještě dlouho

Česká ekonomika se bude na předcovidovou úroveň vracet ještě několik let, shodli se dnes ekonomové Jiří Rusnok a Helena Horská v České televizi. Podle nich bude nutná restrukturalizace tuzemského hospodářství. Letos sice už očekávají mírný růst reálných mezd i výrazně nižší inflaci, domácí spotřeba se však podle nich kvůli dopadům krize z předchozích let výrazněji nezvýší. Restart české ekonomiky bude podle expremiéra a bývalého šéfa České národní banky (ČNB) Rusnoka trvat ještě dlouho. "Letos už zřejmě uvidíme růst reálných mezd, jejich pociťování mezi lidmi však nebude významné," řekl. Reálné mzdy by podle něj mohly během letošního roku stoupnout v řádu několika procent, což však podle Rusnoka ještě zdaleka nevyrovná propad z předchozích let. Podle analytičky Raiffeisenbank a členky Národní ekonomické rady vlády (NERV) Horské je nejhorší část hospodářské krize u konce, stále však není definitivně vyhráno. Předpokládá, že především tuzemský průmysl ještě čekají náročné časy. "Budeme proto čelit potřebné restrukturalizaci," doplnila.