Elektrárna Chvaletice bude muset splnit přísnější emisní limity

Krajský úřad zpřísnil emisní limity pro Elektrárnu Chvaletice. Na konci roku soud zrušil výjimku, která umožňovala vypouštět víc oxidů dusíku a rtuti, než povolují současné evropské normy. Elektrárna požadovala zařazení zdroje do režimu mimořádných stavů kvůli hrozbě energetické krize. Tato situace by ale měla trvat jen do konce další topné sezóny. Pak bude nutné dodržet přísnější limity. Elektrárna Chvaletice se od roku 2018 snaží prosadit výjimku z emisí rtuti a oxidů dusíku, ale stále ji i kvůli odporu ekologických organizací nezískala. V minulosti výjimku na šest let vydal krajský úřad v Olomouci a potvrdilo ministerstvo životního prostředí, pobočka Krajského soudu v Olomouci ji však zrušila. Proti rozsudku podala elektrárna kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. V minulosti zástupci elektrárny uvedli, že pokud emisní výjimku nezíská, hrozilo by i zastavení výroby.