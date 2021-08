Elektrárna Mělník III je ode dneška definitivně odstavená, lokalitu čeká proměna

Hnědouhelná elektrárna Mělník III je ode dneška definitivně odstavená, od spuštění v roce 1981 do roku 2015 byla největším uhelným blokem v zemi, a to výkonem i stavebně. Uhelné elektrárny Mělník I a II jsou zatím v provozu, ale lokalitu čeká proměna na ekologičtější provoz. Do roku 2030 zde skončí uhelné zdroje. Aktuálně běží tendr na výstavbu plynové kotelny, která by měla být v provozu v roce 2024, řekl generální ředitel Energotrans Miroslav Krpec. Energotrans je součástí koncernu energetické společnosti ČEZ.

Elektrárna Mělník III naposledy energii do sítě dodávala v únoru, v posledních měsících už nevyráběla. Celková investice v lokalitě, která zajistí snížení emisí, může od letošního roku do roku 2030 dosáhnout 20 až 30 miliard korun. Podle místopředsedy představenstva ČEZ Pavla Cyraniho mají měrné emise na výrobu elektřiny a tepla klesnout na méně než polovinu proti současnému stavu.

Mělnická elektrárna dodává teplo do Prahy, Mělníka, Neratovic i některých okolních obcí, celkem jde zhruba o 250.000 domácností. K tomu ještě zásobuje teplem řadu škol, úřadů, nemocnic a dalších objektů.