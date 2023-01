Elektrárna Opatovice zprovoznila kvůli opravě horkovodu záložní zdroje tepla

Elektrárna Opatovice zprovoznila záložní zdroje tepla. Kvůli havárii horkovodu jsou od rána přerušené dodávky tepla do Hradce Králové, Pardubic a Chrudimi. Záložní zdroje by měly do dnešního večera obnovit tepelný komfort většině odběratelů, řekla ČTK mluvčí elektrárny Hana Počtová. Teplo z elektrárny proudí do 63.000 domácností, do nemocnic, škol i podniků. Na rozdíl od jiných let elektrárna vloni nedělala celkovou tlakovou zkoušku rozvodné sítě.

"Vloni jsme tlakovou zkoušku nedělali, protože jsme dělali dostatečné revize a opravy na většině rozvodů. Je to 320 kilometrů rozvodů, takže i když se snažíme vše renovovat a opravovat, může se nějaký problém vyskytnout. Nemyslím si ale, že i kdyby se tlaková zkouška dělala, že by se to projevilo," uvedla Počtová. Vytápění záložními zdroji není úplně stoprocentní náhrada, jako když je zdrojem přímo elektrárna, ale co se týká tepelného komfortu, mělo by to být dostačující, dodala Počtová.