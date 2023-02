Emisní norma Euro 7 zabrání podle odborů Škodě vyrábět některé modely

Navrhovaná emisní norma Euro 7 zabrání Škodě Auto vyrábět a homologovat malé vozy, jako jsou Kamiq, Scala a Fabia. V novém vydání časopisu Škodovácký odborář to uvedl předseda podnikové rady Škody Jaroslav Povšík. Dopad podle něj bude mít norma i do vývoje a homologace dalších komponentů důležitých pro provoz automobilů, jako jsou pneumatiky, brzdy, ale také například kapalina do klimatizace. Škoda Auto již dříve oznámila, že zavedení normy prodraží zejména menší vyráběné vozy o desítky tisíc korun, a stanou se tak neprodejné. Cena malých modelů by začínala na úrovni 450.000 Kč, což je podle zástupců Škody pro zákazníky nepřijatelné. Loni Škoda dodala zákazníkům 96.300 vozů Kamiq, 39.500 kusů modelu Scala a 92.700 fabií. Tyto vozy tvořily 31 procent celkových prodejů značky.